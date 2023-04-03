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Зеленський відвідає Польщу 5 квітня, - Дуда

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Варшава, Понеділок 03 квітня 2023 09:33
Зеленський відвідає Польщу 5 квітня, - Дуда Фото: президент Польщі Анджей Дуда та президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський відвідає Польщу цього тижня. Візит запланований на 5 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію польського президента Анджея Дуди.

Очікується, що Зеленський зустрінеться з поляками та українцями, які перебувають у Варшаві.

"У середу, 5 квітня, очікуємо офіційний візит президента України Володимира Зеленського до Польщі. Президент України у середу вдень у Королівському замку зустріне поляків та українців, які проживають у нас", - йдеться у повідомленні.

Видання Reuters зазначає, що візит Зеленського до Польщі присвячений наступному саміту міністрів закордонних справ країн НАТО, який проходить у Брюсселі і на якому очікується участь держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Нагадаємо, на початку лютого президент України відвідав Європу. Володимир Зеленський спочатку приїхав до Великої Британії, а потім до Франції.

Наступного дня Зеленський приїхав до Брюсселю, де виступив перед Європейським парламентом та відвідав саміт лідерів ЄС.

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