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Зеленский завтра выступит в центре Варшавы, - СМИ

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Вторник 04 апреля 2023 20:50
Зеленский завтра выступит в центре Варшавы, - СМИ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В среду, 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу выступит в центре Варшавы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Как сообщается, сам визит и, в частности, выступление Зеленского в центре Варшавы официально подтвердили в Польше.

"Это важный и очень насыщенный визит. И это очень важный жест и символическое подтверждение братства между поляками и украинцами, которое является фактом после года войны", - сказал представитель МИД Польши Лукаш Ясина.

Он добавил, что ожидает отличную атмосферу в Варшаве во время визита Зеленского.

"Нам также нужен этот визит, чтобы подчеркнуть, насколько важным стал наш союз, чтобы показать, что наши отношения лучшие в истории в большинстве аспектов, что Польша является союзником Украины, а Украина является союзником Польши. И некоторые мелкие проблемы, как вопросы сельского хозяйства, упавшей на территории моего округа ракеты, некоторые до сих пор не решенные исторические вопросы не разрушат общей картины, которая является наибольшим успехом в нашей истории", - подчеркнул спикер.

Ожидается, что Зеленский с супругой встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким, а также с украинскими беженцами.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что президент Украины Владимир Зеленский в среду, 5 апреля, посетит Варшаву с официальным визитом.

Позже СМИ раскрыли детали поездки Зеленского в Польшу.

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