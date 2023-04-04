Зеленский завтра выступит в центре Варшавы, - СМИ
В среду, 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу выступит в центре Варшавы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
Как сообщается, сам визит и, в частности, выступление Зеленского в центре Варшавы официально подтвердили в Польше.
"Это важный и очень насыщенный визит. И это очень важный жест и символическое подтверждение братства между поляками и украинцами, которое является фактом после года войны", - сказал представитель МИД Польши Лукаш Ясина.
Он добавил, что ожидает отличную атмосферу в Варшаве во время визита Зеленского.
"Нам также нужен этот визит, чтобы подчеркнуть, насколько важным стал наш союз, чтобы показать, что наши отношения лучшие в истории в большинстве аспектов, что Польша является союзником Украины, а Украина является союзником Польши. И некоторые мелкие проблемы, как вопросы сельского хозяйства, упавшей на территории моего округа ракеты, некоторые до сих пор не решенные исторические вопросы не разрушат общей картины, которая является наибольшим успехом в нашей истории", - подчеркнул спикер.
Ожидается, что Зеленский с супругой встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким, а также с украинскими беженцами.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что президент Украины Владимир Зеленский в среду, 5 апреля, посетит Варшаву с официальным визитом.
Позже СМИ раскрыли детали поездки Зеленского в Польшу.
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