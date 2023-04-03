ua ru
Пн, 03 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Візит Зеленського до Польщі: з'явилися деталі поїздки

Новость на русском →
Варшава, Понеділок 03 квітня 2023 14:06
Візит Зеленського до Польщі: з'явилися деталі поїздки Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський поїде до Польщі 5 квітня разом з першою леді. У Варшаві він проведе низку зустрічей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За даними видання, Зеленського під час його першого офіційного візиту до Варшави супроводжуватиме дружина Олена.

Візит розпочнеться з зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Королівському замку. Планується, що лідери обговорять питання безпеки, регіональної політики та економічної співпраці, а також транзит українського зерна та іншої продукції через Польщу.

Також у Польщі повідомляють, що Зеленський проведе переговори з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким. Темами розмови будуть ситуація на фронті, співпраця, зокрема, щодо розширення прикордонної інфраструктури та експорт зерна з України.

Нагадаємо, сьогодні канцелярія президента Польщі повідомила, що президент України Володимир Зеленський у середу, 5 квітня, відвідає Варшаву з офіційним візитом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Володимир Зеленський Анджей Дуда Олена Зеленська
NEWS
Чи вручатимуть повістки через месенджери: що кажуть в Мінцифри
Чи вручатимуть повістки через месенджери: що кажуть в Мінцифри
DAILY
Перелом битви за Київ. Як Україна зупинила росіян і не дала ворогу захопити столицю
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Перелом битви за Київ. Як Україна зупинила росіян і не дала ворогу захопити столицю