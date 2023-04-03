Візит Зеленського до Польщі: з'явилися деталі поїздки

Президент України Володимир Зеленський поїде до Польщі 5 квітня разом з першою леді. У Варшаві він проведе низку зустрічей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За даними видання, Зеленського під час його першого офіційного візиту до Варшави супроводжуватиме дружина Олена.

Візит розпочнеться з зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Королівському замку. Планується, що лідери обговорять питання безпеки, регіональної політики та економічної співпраці, а також транзит українського зерна та іншої продукції через Польщу.

Також у Польщі повідомляють, що Зеленський проведе переговори з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким. Темами розмови будуть ситуація на фронті, співпраця, зокрема, щодо розширення прикордонної інфраструктури та експорт зерна з України.

Нагадаємо, сьогодні канцелярія президента Польщі повідомила, що президент України Володимир Зеленський у середу, 5 квітня, відвідає Варшаву з офіційним візитом.

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