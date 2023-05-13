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Зеленський завтра відвідає Німеччину, - Bild

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 14 травня, президент України Володимир Зеленський приїде до Німеччини - уперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Урядові кола в Берліні підтвердили, що візит відбудеться в неділю. Точної програми візиту президента в неділю поки що не оголошено.

У неділю вдень у місті Аахен відбудеться вручення премії Карла Великого за європейські заслуги, що її було присуджено Зеленському та українському народові в грудні. Цьому може передувати візит до канцлера Німеччини Олафа Шольца в Берлін.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський перебуває з візитом в Італії.

Крім того, 3 травня у німецьких ЗМІ повідомляли, що Зеленський планує відвідати Берлін 13 травня.

Після цього неназвані українські чиновники заявили, що вважають розкриття даних про візит безвідповідальним, і наразі поїздка Зеленського залишається під питанням.

При цьому поліція Берліна розпочала розслідування після того, як у загальному доступі з'явилася інформація щодо планів Зеленського відвідати Німеччину.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України