Анонс візиту Зеленського до Німеччини: поліція Берліна розпочала розслідування витоку
Німецька поліція розпочала розслідування після того, як у загальному доступі з'явилася інформація про плани президента України Володимира Зеленського відвідати Берлін.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lemonde, про це сказано в повідомленні поліції Берліна.
Правоохоронці зазначають, що розпочали розслідування "за підозрою у порушенні таємниці", яке пов'язане з появою у ЗМІ даних про візит Зеленського до Берліна 13 травня.
Більш детальні подробиці німецька поліція поки що не розкриває.
Нагадаємо, вчора, 3 травня, у німецьких ЗМІ писали, що Зеленський відвідає Берлін 13 травня.
Після цього неназвані українські чиновники заявили, що вважають розкриття даних про візит безвідповідальним, і тепер подорож Зеленського залишається під питанням.
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