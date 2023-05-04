Анонс візиту Зеленського до Німеччини: поліція Берліна розпочала розслідування витоку

Німецька поліція розпочала розслідування після того, як у загальному доступі з'явилася інформація про плани президента України Володимира Зеленського відвідати Берлін.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lemonde , про це сказано в повідомленні поліції Берліна.

Правоохоронці зазначають, що розпочали розслідування "за підозрою у порушенні таємниці", яке пов'язане з появою у ЗМІ даних про візит Зеленського до Берліна 13 травня.

Більш детальні подробиці німецька поліція поки що не розкриває.