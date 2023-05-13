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Зеленский завтра посетит Германию, - Bild

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 14 мая, президент Украины Владимир Зеленский приедет в Германию - впервые после полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Правительственные круги в Берлине подтвердили, что визит состоится в воскресенье. Точная программа визита президента в воскресенье пока не объявлена.

В воскресенье днем в городе Аахен состоится вручение премии Карла Великого за европейские заслуги, которая была присуждена Зеленскому и украинскому народу в декабре. Этому может предшествовать визит к канцлеру Германии Олафу Шольцу в Берлин.

Напомним, сегодня Зеленский находится с визитом в Италии.

Кроме того, 3 мая в немецких СМИ сообщали, что Зеленский планирует посетить Берлин 13 мая.

После этого неназванные украинские чиновники заявили, что считают раскрытие данных о визите безответственным, и теперь поездка Зеленского остается под вопросом.

При этом полиция Берлина начала расследование после того, как в общем доступе появилась информация о планах Зеленского посетить Германию.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины