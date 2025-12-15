Зеленський завтра відвідає Нідерланди

Так, у вівторок, 16 грудня, у Володимира Зеленського заплановані зустрічі із прем’єр-міністром Діком Схуфом, членами уряду, а також аудієнція у короля Нідерландів.

На сайті уряду Нідерландів сказано, що у другій половині дня глава нідерландського уряду проведе зустріч із президентом України в Катсхейсі у форматі робочого обіду делегацій. У переговорах також візьмуть участь міністр закордонних справ Девід ван Віл та міністр оборони Рубен Брекельманс. Сторони планують обговорити перебіг мирних ініціатив, безпекову ситуацію в регіоні, а також подальшу військову, політичну та гуманітарну підтримку України з боку Нідерландів.

Після цього Володимир Зеленський буде прийнятий на аудієнції Його Величністю Королем у палаці Хейс тен Босх у Гаазі. Зустріч із монархом має символічне значення та підкреслює високий рівень підтримки України з боку нідерландської держави.

На сайті уряду також сказано, що в першій половині дня прем’єр-міністр Нідерландів Схуф візьме участь у міжнародній міністерській конференції, присвяченій Договору про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України. Захід відбудеться на Всесвітньому форумі в Гаазі та організований Радою Європи спільно з Нідерландами. У конференції також братиме участь міністр закордонних справ Ван Віл.

Створення Міжнародної комісії з розгляду претензій розглядається як один із ключових механізмів притягнення Росії до відповідальності за завдані Україні збитки внаслідок повномасштабної війни.