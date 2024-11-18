Зеленський завтра в Раді представить План стійкості України

План стійкості України

На початку листопада під час вечірнього звернення президент України Володимир Зеленський анонсував План стійкості України. Тоді він розповів, що уряд та військове командування працюють над планом внутрішнього посилення України. Він, зокрема, стосується досягнення цілей на фронті.

Наразі відомо, що внутрішній План стійкості України взаємопов'язаний із Планом перемоги. Одним із його пунктів, зокрема, є політика героїв.

Буквально 14 листопада Зеленський розповів, що План стійкості України оприлюднять вже наступного тижня.

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