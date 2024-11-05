Зеленський розповів про новий план посилення України, зокрема на фронті
Уряд та військове командування працюють над планом внутрішнього посилення України. Він, зокрема, стосується й досягнення цілей на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Сьогодні було багато нашої внутрішньої роботи, роботи над пунктами плану внутрішнього посилення нашої держави, нашого суспільства. Сьогодні були військові пропозиції - пункти щодо фронту. Наша стратегія й тактика дій", - розповів Зеленський.
За його словами, необхідно спрямувати всі ресурси держави так, щоб українські завдання досягалися.
Президент провів тривалу нараду з військовим командуванням та урядом.
"Цей фронтовий пункт плану плюс ОПК це справді фундаментальні речі, і від того, як буде це виписано, залежить усе інше в житті нашої держави", - зазначив Зеленський.
Тому, за словами президента, чітка визначеність шляхів досягнення цілей на фронті, а також значне масштабування власного, українського оборонно-промислового комплексу з урахуванням наявних завдань - це "те, у чому кожен крок держави має бути й буде прорахований".
План посилення України
Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна розробляє внутрішній план посилення. Він стане в один ряд з планом перемоги.
Така ініціатива стосується: фронту, ОПК, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей.
За словами президента, за організацію роботи відповідатиме секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Литвиненко.
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