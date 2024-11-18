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Зеленский завтра в Раде представит План стойкости Украины

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Наталия Гурковская

Президент Владимир Зеленский представит план устойчивости Украины 19 ноября. Это произойдет во время ежегодного обращения к Раде.

Об этом РБК-Украина рассказал источник в Верховной раде.

"Это будет ежегодное обращение президента к парламенту. Но там акцент будет как раз на Плане стойкости", - сказал собеседник.

План стойкости Украины

В начале ноября во время вечернего обращения президент Украины Владимир Зеленский анонсировал План стойкости Украины. Тогда он рассказал, что правительство и военное командование работают над планом внутреннего усиления Украины. Он, в частности, касается и достижения целей на фронте.

На данный момент известно, что внутренний План устойчивости Украины взаимосвязан с Планом победы. Одним из его пунктов, в частности, является политика героев.

Буквально 14 ноября Зеленский рассказал, что План стойкости Украины обнародуют уже на следующей неделе.

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Владимир ЗеленскийПлан стойкости УкраиныВерховная радаВойна в Украине