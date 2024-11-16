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Зеленський розповів про ще один з пунктів Плану стійкості

Україна, Субота 16 листопада 2024 16:19
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Зеленський розповів про ще один з пунктів Плану стійкості Фото: український президент Володимир Зеленський (t.me V_Zelenskiy_official)
Автор: Каріна Левицька

Внутрішній план стійкості України взаємоповʼязаний із планом перемоги. Одним з його пунктів є політика героїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Зеленський повідомив, що провів сьогодні ще одну нараду з підготовки українського внутрішнього плану стійкості. А саме було обговорено пункт про політику героїв.

"Доволі широка була нарада - не тільки Міністерство ветеранів. Різні урядовці. Багато аспектів. Дуже важливо, щоб було не менше конкретики в рішеннях держави. Конкретні програми, які працюють. Конкретні заходи підтримки. Конкретні речі в питаннях памʼяті про війну і подвиг українського народу. І конкретні пропозиції на післявоєнний час для наших воїнів", - пояснив він.

За словами президента, це лише один з багатьох аспектів, у яких внутрішній план стійкості України взаємоповʼязаний із планом перемоги, який був представлений партнерам і може бути реалізований саме ними.

"Українці щодня доводять своєю сміливістю, своєю стійкістю, що можуть зупинити Росію. Сміливість і стійкість потрібні й від партнерів. Дякую всім, хто допомагає! Слава Україні!", - підкреслив він.

Нагадаємо, днями президент наголосив, що внутрішній План стійкості представлять наступного тижня.

Детальніше про новий план посилення України, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський План перемоги Зеленського
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