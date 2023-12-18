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Зеленський завтра дасть підсумкову пресконференцію

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський завтра, 19 грудня, дасть підсумкову пресконференцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Акредитація представників ЗМІ проводиться до 16:00 18 грудня за посиланням

"Від одного засобу масової інформації може бути акредитовано 1 кореспондента, 1 оператора, 1 фотографа. Про час і місце проведення заходу буде повідомлено в листі – підтвердженні акредитації", - додає Офіс президента. 

Попередня підсумкова пресконференція 

Остання підсумкова пресконференція відбулась у річницю повномасштабного вторгнення Росіян - 24 лютого 2023 року. Під час розмови з журналістами президент відповів на низку питань, серед яких, наприклад: 

Усі подробиці пресконференції можна прочитати в матеріалі РБК-Україна

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