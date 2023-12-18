Зеленський завтра дасть підсумкову пресконференцію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Акредитація представників ЗМІ проводиться до 16:00 18 грудня за посиланням.

"Від одного засобу масової інформації може бути акредитовано 1 кореспондента, 1 оператора, 1 фотографа. Про час і місце проведення заходу буде повідомлено в листі – підтвердженні акредитації", - додає Офіс президента.

Попередня підсумкова пресконференція

Остання підсумкова пресконференція відбулась у річницю повномасштабного вторгнення Росіян - 24 лютого 2023 року. Під час розмови з журналістами президент відповів на низку питань, серед яких, наприклад:

Усі подробиці пресконференції можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.