ua en ru
Пн, 18 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський завтра дасть підсумкову пресконференцію

Понеділок 18 грудня 2023 12:44
UA EN RU
Зеленський завтра дасть підсумкову пресконференцію Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський завтра, 19 грудня, дасть підсумкову пресконференцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Акредитація представників ЗМІ проводиться до 16:00 18 грудня за посиланням.

"Від одного засобу масової інформації може бути акредитовано 1 кореспондента, 1 оператора, 1 фотографа. Про час і місце проведення заходу буде повідомлено в листі – підтвердженні акредитації", - додає Офіс президента.

Попередня підсумкова пресконференція

Остання підсумкова пресконференція відбулась у річницю повномасштабного вторгнення Росіян - 24 лютого 2023 року. Під час розмови з журналістами президент відповів на низку питань, серед яких, наприклад:

Усі подробиці пресконференції можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні
NEWS
Залужний вперше прокоментував прослушку у своєму кабінеті
Залужний вперше прокоментував прослушку у своєму кабінеті
DAILY
Вісь зла під санкціями. Як КНДР та Іран стали на військові рейки і чи зможе це зробити РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вісь зла під санкціями. Як КНДР та Іран стали на військові рейки і чи зможе це зробити РФ