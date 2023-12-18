Зеленский завтра даст итоговую пресс-конференцию
Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 19 декабря, даст итоговую пресс-конференцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Аккредитация представителей СМИ проводится до 16:00 18 декабря по ссылке.
"От одного средства массовой информации может быть аккредитован 1 корреспондент, 1 оператор, 1 фотограф. О времени и месте проведения мероприятия будет сообщено в письме - подтверждении аккредитации", - добавляет Офис президента.
Предыдущая итоговая пресс-конференция
Последняя итоговая пресс-конференция состоялась в годовщину полномасштабного вторжения россиян - 24 февраля 2023 года. Во время разговора с журналистами президент ответил на ряд вопросов, среди которых, например:
- условия для дипломатической фиксации войны;
- "мирный план" Китая и желание лидера Турции Тайипа Эрдогана организовать переговоры между Украиной и Россией.
Все подробности пресс-конференции можно прочитать в материале РБК-Украина.
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