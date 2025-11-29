Зеленський затвердив склад делегації, що відправилась на переговори у США: хто її очолив

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що він відправляє свого спецпредставника Стіва Віткоффа до Москви, а міністра армії США Дена Дрісколла до Києва. Очікується, що американські чиновники обговорюватимуть мирний план для завершення війни Росії проти України.

Раніше сам Трамп, а також прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявляли про те, що Віткофф прилетить до Москви наступного тижня.

Російський диктатор Володимир Путін уже заявив про те, що хоче обговорювати юридичне визнання тимчасово окупованих територій України "російськими".

За інформацією The Telegraph, Трамп "готовий визнати контроль" Росії над окупованими територіями України. Видання пише, що він направляє до Москви не тільки Віткоффа, а й свого зятя Джареда Кушнера.

