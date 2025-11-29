Зеленский утвердил состав делегации, которая отправилась на переговоры в США: кто ее возглавил

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что он отправляет своего спецпредставителя Стива Уиткоффа в Москву, а министра армии США Дэна Дрисколла в Киев. Ожидается, что американские чиновники будут обсуждать мирный план для завершения войны России против Украины.

Ранее сам Трамп, а также пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявляли о том, что Уиткофф прилетит в Москву на следующей неделе.

Российский диктатор Владимир Путин уже заявил о том, что хочет обсуждать юридическое признание временно оккупированных территорий Украины "российскими".

По информации The Telegraph, Трамп "готов признать контроль" России над оккупированными территориями Украины. Издание пишет, что он направляет в Москву не только Уиткоффа, но и своего зятя Джареда Кушнера.

