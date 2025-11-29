ua en ru
Зеленский утвердил состав делегации, которая отправилась на переговоры в США: кто ее возглавил

Суббота 29 ноября 2025 12:54
Зеленский утвердил состав делегации, которая отправилась на переговоры в США: кто ее возглавил Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил состав делегации, которая будет участвовать в мирных переговорах с США, а также с представителями РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

"Утвердить новый состав делегации Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира:

  • Умеров Рустем Энверович - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава делегации
  • Бевз Александр Александрович - советник Кабинета президента Украины Офиса Президента Украины
  • Буданов Кирилл Алексеевич - начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины
  • Гнатов Андрей Викторович - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины
  • Иващенко Олег Иванович - председатель Службы внешней разведки Украины
  • Кислица Сергей Олегович - первый заместитель Министра иностранных дел Украины
  • Острянский Евгений Викторович - первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины
  • Поклад Александр Валентинович - заместитель председателя Службы безопасности Украины
  • Скибицкий Вадим Васильевич - заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - говорится в тексте указа.

Отмечается, что соответствующий указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть с 28 ноября.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что он отправляет своего спецпредставителя Стива Уиткоффа в Москву, а министра армии США Дэна Дрисколла в Киев. Ожидается, что американские чиновники будут обсуждать мирный план для завершения войны России против Украины.

Ранее сам Трамп, а также пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявляли о том, что Уиткофф прилетит в Москву на следующей неделе.

Российский диктатор Владимир Путин уже заявил о том, что хочет обсуждать юридическое признание временно оккупированных территорий Украины "российскими".

По информации The Telegraph, Трамп "готов признать контроль" России над оккупированными территориями Украины. Издание пишет, что он направляет в Москву не только Уиткоффа, но и своего зятя Джареда Кушнера.

Главное о мирных переговорах на этой неделе - читайте в материале РБК-Украина.

