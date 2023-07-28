Зеленський затвердив перенесення Різдва та інших свят

В Україні офіційно змінили дату Різдва та ще декількох свят. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента та закон №9431.
Відтепер в Україні офіційно змінили дату святкування Різдва. Замість 7 січня його перенесли на 25 грудня.
Крім того, змінилися дати й інших святкових днів:
Також тепер в Україні День сім’ї буде відзначатися 15 травня.
Православна Церква України ухвалила рішення з 1 вересня 2023 року перейти на новоюліанський календар. Після чого в нашій країні деякі свята відзначатимуть по-новому.
Верховна рада раніше ухвалила закон про перенесення низки святкових днів. Повідомлялося, що всі нововведення почнуть діяти з 1 вересня.
Детальніше про те, якими будуть нові дати свят, а які залишається незмінними - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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