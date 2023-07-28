Зеленский утвердил перенос Рождества и других праздников

В Украине официально изменили дату Рождества и еще нескольких праздников. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента и закон №9431.
Теперь в Украине официально изменили дату празднования Рождества. Вместо 7 января его перенесли на 25 декабря.
Кроме того, изменились даты и других праздничных дней:
Также теперь в Украине День семьи будет отмечаться 15 мая.
Православная Церковь Украины приняла решение с 1 сентября 2023 года перейти на новый юлианский календарь. После чего в нашей стране некоторые праздники будут отмечать по-новому.
Верховная рада ранее приняла закон о переносе ряда праздничных дней. Сообщалось, что все нововведения начнут действовать с 1 сентября.
Детальнее о том, какими будут новые даты праздников, а какие остаются неизменными - читайте в материале РБК-Украина.
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