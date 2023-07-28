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Зеленский утвердил перенос Рождества и других праздников

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине официально изменили дату Рождества и еще нескольких праздников. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента и закон №9431.

Теперь в Украине официально изменили дату празднования Рождества. Вместо 7 января его перенесли на 25 декабря.

Кроме того, изменились даты и других праздничных дней:

  • День Украинского казачества и День защитников и защитниц перенесли с 14 октября на 1 октября;
  • День украинской письменности и языка, вместо 9 ноября - 27 октября;
  • День крещения Киевской Руси - Украины и День Украинской Государственности, вместо 28 июля - 15 июля;
  • День усыновления, вместо 30 сентября - 17 сентября.

Также теперь в Украине День семьи будет отмечаться 15 мая.

Что этому предшествовало

Православная Церковь Украины приняла решение с 1 сентября 2023 года перейти на новый юлианский календарь. После чего в нашей стране некоторые праздники будут отмечать по-новому.

Верховная рада ранее приняла закон о переносе ряда праздничных дней. Сообщалось, что все нововведения начнут действовать с 1 сентября.

Детальнее о том, какими будут новые даты праздников, а какие остаются неизменными - читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийРождество