Зеленський затвердив делегацію на перемовини в Стамбулі: хто поїхав від України

Переговори в Стамбулі

Сьогодні Зеленський прибув до Туреччини для можливої зустрічі з Володимиром Путіним. Минулих вихідних російський диктатор проігнорував вимогу України та ЄС щодо негайного припинення вогню. Натомість він запропонував відновити переговори за умовами 2022 року.

Ці перемовини мали відбутись сьогодні у Стамбулі, Туреччина.

Варто зауважити, що Зеленський заявив про готовність зустрітись з Путіним особисто. Однак той проігнорував цю ідею. Ба більше, Росія довго зберігала в таємниці склад своєї делегації на переговорах у Стамбулі.

Пізніше стало відомо, що Путін на переговори замість себе відправив делегацію низького рівня на чолі з помічником диктатора Володимиром Мединським.

Детальніше про переговори між Україною і РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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