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Зеленський затвердив делегацію на перемовини в Стамбулі: хто поїхав від України

Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський підписав указ про затвердження делегації України, яка буде присутня на перемовинах з Росією у Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ Зеленського.

Зазначимо, указом президента сформовано делегацію для участі в переговорному процесі 15-16 травня з міжнародними партнерами - делегаціями Туреччини та США. А також із представниками Російської Федерації.

Україну на перемовинах будуть представляти:

  • Умєров Рустем Енверович - міністр оборони України, глава делегації;
  • Кислиця Сергій Олегович - перший заступник Міністра закордонних справ України, член делегації;
  • Поклад Олександр Валентинович - заступник Голови Служби безпеки України, член делегації;
  • Луговський Олег Васильович - перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України, член делегації;
  • Шевченко Олексій Миколайович - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України, член делегації;
  • Скібіцький Вадим Васильович - заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, член делегації;
  • Шинкарьов Євген Михайлович - заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, член делегації;
  • Дьяков Олександр Іванович - заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, член делегації;
  • Маловацький Олексій Володимирович - начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України, член делегації;
  • Шеріхов Олександр Ігорович - старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України, член делегації;
  • Кузьмичов  Георгій Юрійович - офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, член делегації;
  • Бевз Олександр Олександрович - радник Керівника Офісу Президента України, член делегації.

Дозволити главі делегації:

  • вносити за погодженням з Президентом України зміни до складу делегації України;
  • залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.

Варто зауважити, що раніше Зеленський заявляв, що склад російської делегації, яку Путін відправив у Стамбул, свідчить, що Москва дуже несерйозно ставиться до перемовин. Адже до делегації не увійшли ті високопосадовці країни-агресора, які дійсно ухвалюють рішення.

Переговори в Стамбулі

Сьогодні Зеленський прибув до Туреччини для можливої зустрічі з Володимиром Путіним. Минулих вихідних російський диктатор проігнорував вимогу України та ЄС щодо негайного припинення вогню. Натомість він запропонував відновити переговори за умовами 2022 року.

Ці перемовини мали відбутись сьогодні у Стамбулі, Туреччина.

Варто зауважити, що Зеленський заявив про готовність зустрітись з Путіним особисто. Однак той проігнорував цю ідею. Ба більше, Росія довго зберігала в таємниці склад своєї делегації на переговорах у Стамбулі.

Пізніше стало відомо, що Путін на переговори замість себе відправив делегацію низького рівня на чолі з помічником диктатора Володимиром Мединським.

Детальніше про переговори між Україною і РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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