Зеленский утвердил делегацию на переговоры в Стамбуле: кто поехал от Украины

Переговоры в Стамбуле

Сегодня Зеленский прибыл в Турцию для возможной встречи с Владимиром Путиным. В минувшие выходные российский диктатор проигнорировал требование Украины и ЕС о немедленном прекращении огня. Вместо этого он предложил возобновить переговоры по условиям 2022 года.

Эти переговоры должны были состояться сегодня в Стамбуле, Турция.

Стоит заметить, что Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным лично. Однако тот проигнорировал эту идею. Более того, Россия долго хранила в тайне состав своей делегации на переговорах в Стамбуле.

Позже стало известно, что Путин на переговоры вместо себя отправил делегацию низкого уровня во главе с помощником диктатора Владимиром Мединским.

Подробнее о переговорах между Украиной и РФ - в материале РБК-Украина.

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