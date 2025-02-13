Зеленський наполягає на участі Європи в переговорах: нам потрібні справедливі партнери

"В Європі серйозне занепокоєння, що вони поки що не бачать сигналів від США, що у них є місце за столом. Тобто всі розуміють, що Америка, Україна та Росія такий формат може бути перемовин, а де Європа? Я також дуже зацікавлений, щоб була Європа", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що сьогодні не можливо спрогнозувати, як відбуватимуться переговори, але "ми повинні бути міцними".

"Ми проходили вже Нормандію і Мінськ, і я вважаю, що в цю річку, а вона достатньо брудна була, ми не маємо права ще раз зайти, і тому будемо дуже обережні. Нам потрібні союзники та справедливі партнери в той момент, коли ми будемо закінчувати гарячу стадію цієї війни", - наголосив президент.

За словами Зеленського, сьогодні він говоритиме з кількома лідерами Європи. Також завтра будуть зустрічі в Мюнхені.

Президент також зазначив, що "головне, щоб все не йшло по плану Путіна".

"Коли він хоче зробити все, щоб перемовини у нього були двосторонні він зі США, ми просто не зможемо акцептувати як незалежна країна будь-які домовленості без нас. І я це дуже чітко артикулюю нашим партнерам. Будь-які двосторонні перемовини про Україну без нас ми не будемо приймати. Мені здається це важливо, тому що ми хочемо вийти з перемогою для людей. Це передусім сталий мир для українців", - наголосив Зеленський.