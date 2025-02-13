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Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни

Зеленський наполягає на участі Європи в переговорах: нам потрібні справедливі партнери

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В європейських лідерів є серйозне занепокоєння, що для них немає місця за столом переговорів щодо припинення війни Росії проти України. Однак українська влада зацікавлена, щоб Європа також брала участь у діалозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час відвідування Хмельницької АЕС.

"В Європі серйозне занепокоєння, що вони поки що не бачать сигналів від США, що у них є місце за столом. Тобто всі розуміють, що Америка, Україна та Росія такий формат може бути перемовин, а де Європа? Я також дуже зацікавлений, щоб була Європа", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що сьогодні не можливо спрогнозувати, як відбуватимуться переговори, але "ми повинні бути міцними".

"Ми проходили вже Нормандію і Мінськ, і я вважаю, що в цю річку, а вона достатньо брудна була, ми не маємо права ще раз зайти, і тому будемо дуже обережні. Нам потрібні союзники та справедливі партнери в той момент, коли ми будемо закінчувати гарячу стадію цієї війни", - наголосив президент.

За словами Зеленського, сьогодні він говоритиме з кількома лідерами Європи. Також завтра будуть зустрічі в Мюнхені.

Президент також зазначив, що "головне, щоб все не йшло по плану Путіна".

"Коли він хоче зробити все, щоб перемовини у нього були двосторонні він зі США, ми просто не зможемо акцептувати як незалежна країна будь-які домовленості без нас. І я це дуже чітко артикулюю нашим партнерам. Будь-які двосторонні перемовини про Україну без нас ми не будемо приймати. Мені здається це важливо, тому що ми хочемо вийти з перемогою для людей. Це передусім сталий мир для українців", - наголосив Зеленський.

 

Переговори Трампа з Путіним та Зеленським

Нагадаємо, 12 лютого Трамп і Путін провели телефонну розмову, під час якої, серед іншого, обговорили війну в Україні. Після цього президент США заявив про план зустрітися з російським диктатором. Він зазначив, що, можливо, зустріч пройде у Саудівській Аравії.

У Кремлі заявили, що Трамп і Путін нібито дали своїм помічникам завдання почати підготовку до зустрічі.

Того ж дня американський лідер також поговорив з президентом України Володимиром Зеленським.

Пізніше Трамп заявив, що провів "чудові перемови" з Росією та Україною. За його словами, є "хороша можливість завершити війну".

Водночас низка європейських та українських ЗМІ почали заявляти про те, що пряма розмова Трампа та Путіна може свідчити про те, що США можуть домовлятись про мир в Україні без участі самої України та країн Європи.

Зокрема, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі вважає, що переговори про Україну не можуть проходити без неї, а голос України має бути в центрі будь-яких переговорів.

Детально про те, як у Європі реагують на перемовини Трампа та Путіна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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