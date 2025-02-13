Зеленский настаивает на участии Европы в переговорах: нам нужны справедливые партнеры

"В Европе серьезное беспокойство, что они пока не видят сигналов от США, что у них есть место за столом. То есть все понимают, что Америка, Украина и Россия такой формат может быть переговоров, а где Европа? Я также очень заинтересован, чтобы была Европа", - сказал Зеленский.

Он отметил, что сегодня невозможно спрогнозировать, как будут проходить переговоры, но "мы должны быть крепкими".

"Мы проходили уже Нормандию и Минск, и я считаю, что в эту реку, а она достаточно грязная была, мы не имеем права еще раз зайти, и поэтому будем очень осторожны. Нам нужны союзники и справедливые партнеры в тот момент, когда мы будем заканчивать горячую стадию этой войны", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, сегодня он будет говорить с несколькими лидерами Европы. Также завтра будут встречи в Мюнхене.

Президент также отметил, что "главное, чтобы все не шло по плану Путина".

"Когда он хочет сделать все, чтобы переговоры у него были двусторонние он с США, мы просто не сможем акцептировать как независимая страна любые договоренности без нас. И я это очень четко артикулирую нашим партнерам. Любые двусторонние переговоры об Украине без нас мы не будем принимать. Мне кажется это важно, потому что мы хотим выйти с победой для людей. Это прежде всего устойчивый мир для украинцев", - подчеркнул Зеленский.