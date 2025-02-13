Зеленский настаивает на участии Европы в переговорах: нам нужны справедливые партнеры

У европейских лидеров есть серьезное беспокойство, что для них нет места за столом переговоров о прекращении войны России против Украины. Однако украинская власть заинтересована, чтобы Европа также участвовала в диалоге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время посещения Хмельницкой АЭС.
"В Европе серьезное беспокойство, что они пока не видят сигналов от США, что у них есть место за столом. То есть все понимают, что Америка, Украина и Россия такой формат может быть переговоров, а где Европа? Я также очень заинтересован, чтобы была Европа", - сказал Зеленский.
Он отметил, что сегодня невозможно спрогнозировать, как будут проходить переговоры, но "мы должны быть крепкими".
"Мы проходили уже Нормандию и Минск, и я считаю, что в эту реку, а она достаточно грязная была, мы не имеем права еще раз зайти, и поэтому будем очень осторожны. Нам нужны союзники и справедливые партнеры в тот момент, когда мы будем заканчивать горячую стадию этой войны", - подчеркнул президент.
По словам Зеленского, сегодня он будет говорить с несколькими лидерами Европы. Также завтра будут встречи в Мюнхене.
Президент также отметил, что "главное, чтобы все не шло по плану Путина".
"Когда он хочет сделать все, чтобы переговоры у него были двусторонние он с США, мы просто не сможем акцептировать как независимая страна любые договоренности без нас. И я это очень четко артикулирую нашим партнерам. Любые двусторонние переговоры об Украине без нас мы не будем принимать. Мне кажется это важно, потому что мы хотим выйти с победой для людей. Это прежде всего устойчивый мир для украинцев", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, 12 февраля Трамп и Путин провели телефонный разговор, во время которого, среди прочего, обсудили войну в Украине. После этого президент США заявил о плане встретиться с российским диктатором. Он отметил, что, возможно, встреча пройдет в Саудовской Аравии.
В Кремле заявили, что Трамп и Путин якобы дали своим помощникам задание начать подготовку к встрече.
В тот же день американский лидер также поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Позже Трамп заявил, что провел "замечательные переговоры" с Россией и Украиной. По его словам, есть "хорошая возможность завершить войну".
В то же время ряд европейских и украинских СМИ начали заявлять о том, что прямой разговор Трампа и Путина может свидетельствовать о том, что США могут договариваться о мире в Украине без участия самой Украины и стран Европы.
В частности, министр обороны Великобритании Джон Гили считает, что переговоры об Украине не могут проходить без нее, а голос Украины должен быть в центре любых переговоров.
Подробно о том, как в Европе реагируют на переговоры Трампа и Путина - читайте в материале РБК-Украина.
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