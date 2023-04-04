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Зеленський зателефонував прем'єру Канади: обговорили ситуацію на фронті

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Під час переговорів вони обговорили ситуацію на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського в Telegram.

"Подякував йому за 2,4 мільярда канадських доларів допомоги українському бюджету та вагому оборонну підтримку. Докладно обговорили ситуацію на полі бою та подальші безпекові потреби України", - написав він.

Нагадаємо, 29 березня стало відомо, що Канада надасть Україні кредит ще на 2,45 млрд канадських доларів. Кошти виділили у рамках "Адміністративного рахунку для України" МВФ.

При цьому вже 31 березня Міністерство фінансів України повідомило, що до держбюджету України надійшов пільговий кредит від Канади на 1,8 млрд доларів.

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