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Зеленский созвонился с премьером Канады: обсудили ситуацию на фронте

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 4 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В ходе переговоров они обсудили ситуацию на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

"Поблагодарил его за 2,4 миллиарда канадских долларов помощи украинскому бюджету и весомую оборонную поддержку. Подробно обсудили ситуацию на поле боя и дальнейшие потребности Украины в сфере безопасности", - написал он.

Напомним, 29 марта стало известно, что Канада предоставит Украине кредит еще на 2,45 млрд канадских долларов. Средства выделили в рамках "Административного счета для Украины" МВФ.

При этом уже 31 марта Министерство финансов Украины сообщило, что в госбюджет Украины поступил льготный кредит от Канады на 1,8 млрд долларов.

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