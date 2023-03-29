ua ru
Ср, 29 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Канада надасть Україні кредит ще на 1,76 млрд доларів

Новость на русском →
Середа 29 березня 2023 01:47
Канада надасть Україні кредит ще на 1,76 млрд доларів Фото: Канада надасть Україні 1,76 млрд доларів кредиту (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В 2023 році Канада надасть Україні кредит ще на 2,45 млрд канадських доларів (1Ю76 млрд доларів США).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бюджет Канади на 2023 рік.

Кошти будуть надані в рамках "Адміністративного рахунку для України" МВФ

"Два мільярди 450 мільйонів доларів кредитів уряду України для допомоги у забезпеченні українців необхідними послугами", - йдеться в описі проекту бюджету.

Нагадаємо, нещолавно прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що їхня країна підтримуватиме Україну, чого б це їм не коштувало.

Також Канада розширила програму підтримки українців та їхніх найближчих родичів, яка допомагає стати тимчасовими мешканцями країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада МВФ
NEWS
Україна має "дуже хороші шанси" на успішний контрнаступ навесні, - глава Пентагону
Україна має "дуже хороші шанси" на успішний контрнаступ навесні, - глава Пентагону
DAILY
За крок до фронту. Як міста поблизу Бахмута живуть під ворожим вогнем
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна За крок до фронту. Як міста поблизу Бахмута живуть під ворожим вогнем