Зеленський зателефонує Трампу, а Україна отримає нову систему ППО: новини за 3 вересня

Четвер 04 вересня 2025 06:30
Зеленський зателефонує Трампу, а Україна отримає нову систему ППО: новини за 3 вересня Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський поговорить із президентом США Дональдом Трампом. Тим часом партнери України пообіцяли надати ще одну систему ППО до зими.

Більш детально про те, що сталося в середу, 3 вересня, - в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський обговорить із Трампом дедлайн щодо санкцій проти Росії: уточнимо терміни

Президент України Володимир Зеленський планує поговорити з президентом США Дональдом Трампом і уточнити конкретний дедлайн щодо санкцій проти Росії.

Голова української держави звернув увагу, що зі США обговорювали можливість тиску на Росію, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна вести діалог. Мова про тарифи та санкції. Зокрема, Трампу передавали сигнали про те, що якщо зустрічі України та РФ на рівні лідерів не буде, то необхідні будуть санкції.

Зеленський домовився про додаткову систему ППО від нордичних країн і Балтії

Україна напередодні зими отримає додаткову систему протиповітряної оборони від нордичних країн і Балтії, розповів президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що Україні необхідно мати достатньо можливостей для того, щоб захиститися від російських атак.

РФ запустила понад 500 дронів і ракет по Україні: як відпрацювала ППО

У ніч на 3 вересня окупанти випустили по Україні 502 дрони та 24 ракети. Повітряна оборона знищила або придушила 451 повітряну ціль.

До відбиття атаки залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та системи безпілотників Сил оборони України.

В Україні дозволять бронювати людей у розшуку ТЦК і без військового квитка

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який надає критичним підприємствам право брати на роботу і бронювати на 45 днів людей, у яких неналежним чином оформлені облікові документи. За цей час вони мають привести документи до ладу.

Проєкт №13335 підтримали 283 депутати.

"Нехай приїжджає": Путін назвав умову зустрічі із Зеленським

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що він "не виключає" зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

Але для цього Зеленський, мовляв, має приїхати до Москви.

