Зеленський: без засудження підриву Каховської ГЕС росіяни будуть більш нахабними щодо ЗАЕС

"Дуже важливо, що Європарламент завжди дає принципові оцінки тому, що відбувається, і одразу засудив російський теракт на Каховській гідроелектростанції", - йдеться у заяві.

Президент сказав, що цей теракт призвів до найбільшого за десятиліття екоциду у Європі, і винні в ньому мають відповідати. Він сказав , що важливо, щоб і Європейська рада засудила жахливий російський теракт та екоцид на Каховській ГЕС.

Важливість засудження підриву Каховської ГЕС

"Зауважу: якщо потужної реакції європейських лідерів і країн на російський злочин на Каховській ГЕС не буде, то це може додати нахабності російським терористам щодо Запорізької АЕС", - додав президент.

Також президент пояснив, що в будь-якому разі це деструктивно, коли Росія використовує АЕС для радіаційного шантажу й водночас обговорює з країнами - членами ЄС будівництво нових атомних блоків.

"Як можна довіряти терористу будівництво атомних блоків? Вибачте, але це риторичне питання", - додав наостанок президент.

Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти в ніч проти 6 червня підірвали заміновану Каховську ГЕС. Внаслідок прориву греблі десятки населених пунктів у Херсонській області були затоплені. Це призвело до загибелі цивільних, смертей тварин, руйнування майна та забруднення Дніпра, спровокувало екологічне лихо.

Як розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, такі дії росіян були заздалегідь сплановані. Про це свідчить те, що ворог розпочав виведення підрозділу з Каховської ГЕС за пів години до підриву станції.

Ситуація на ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни готують теракт на ЗАЕС з викидом радіації. Він наголосив, що окупанти вже підготувалися до нього.

Раніше керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС, а саме басейн-охолоджувач.

Більше про те, навіщо Росія замінувала ЗАЕС та яка ймовірність катастрофи - у матеріалі РБК-Україна.