Зеленский: без осуждения подрыва Каховской ГЭС россияне будут более наглыми в отношении ЗАЭС

"Очень важно, что Европарламент всегда дает принципиальные оценки тому, что происходит, и сразу осудил российский теракт на Каховской гидроэлектростанции", - говорится в заявлении.

Президент сказал, что этот теракт привел к крупнейшему за десятилетие экоциду в Европе, и виновные в нем должны отвечать. Он сказал, что важно, чтобы и Европейский совет осудил ужасный российский теракт и экоцид на Каховской ГЭС.

Важность осуждения подрыва Каховской ГЭС

"Замечу: если мощной реакции европейских лидеров и стран на российское преступление на Каховской ГЭС не будет, то это может добавить наглости российским террористам в отношении Запорожской АЭС", - добавил президент.

Также президент пояснил, что в любом случае это деструктивно, когда Россия использует АЭС для радиационного шантажа и одновременно обсуждает со странами - членами ЕС строительство новых атомных блоков.

"Как можно доверять террористу строительство атомных блоков? Извините, но это риторический вопрос", - добавил напоследок президент.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские кафиры в ночь на 6 июня взорвали заминированную Каховскую ГЭС. В результате прорыва плотины десятки населенных пунктов в Херсонской области были затоплены. Это привело к гибели гражданских, смертей животных, разрушению имущества и загрязнению Днепра, спровоцировало экологическое бедствие.

Как рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, такие действия россиян были заранее спланированы. Об этом свидетельствует то, что враг приступил к выводу подразделения из Каховской ГЭС за полчаса до подрыва станции.

Ситуация на ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне готовят теракт на ЗАЭС с выбросом радиации. Он подчеркнул, что оккупанты уже подготовились к нему.

Ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что кафиры дополнительно заменяли Запорожскую АЭС, а именно бассейн-охладитель.

Более того, зачем Россия заменяла ЗАЭС и какова вероятность катастрофы – в материале РБК-Украина.