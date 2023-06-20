Буданов назвав два цікаві факти про підрив росіянами Каховської ГЕС
Російські окупанти готувалися до підриву Каховської гідроелектростанції. Зокрема, вони розпочали виведення своїх військ за півгодини до теракту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова в ефірі телемарафону.
За його словами, існує багато цікавих фактів про те, як саме росіяни скоїли свій теракт на Каховській ГЕС.
"Найцікавіше, що за півгодини (росіяни - ред.) вийшли по радіомережі на підрозділ, який знаходився на Каховській ГЕС і сказали зібратися і швидко залишити територію. У цей же час прибула група спецназу. І після цього сталося те, що сталося", - розповів Буданов.
За його словами, всі російські підрозділи, які знаходилися поряд з ГЕС, не знали про плани свого командування підірвати станцію. Це застало їх зненацька.
Підрив Каховської ГЕС
Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали заміновану Каховську ГЕС. Внаслідок цього частину населених пунктів Херсонської області затопило, вже відомо про загиблих мирних жителів та тварин.
Після цього пропагандисти РФ почали звинувачувати Україну у ракетному ударі про ГЕС. Українські офіційні особи швидко спростували такий вкид.
При цьому західні ЗМІ опитали експертів з інженерної справи, які стверджували, що такі руйнування на станції міг спричинити лише підрив зсередини.
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