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Буданов назвав два цікаві факти про підрив росіянами Каховської ГЕС

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Вівторок 20 червня 2023 16:39
Буданов назвав два цікаві факти про підрив росіянами Каховської ГЕС Фото: Кирило Буданов, начальник ГУР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти готувалися до підриву Каховської гідроелектростанції. Зокрема, вони розпочали виведення своїх військ за півгодини до теракту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова в ефірі телемарафону.

За його словами, існує багато цікавих фактів про те, як саме росіяни скоїли свій теракт на Каховській ГЕС.

"Найцікавіше, що за півгодини (росіяни - ред.) вийшли по радіомережі на підрозділ, який знаходився на Каховській ГЕС і сказали зібратися і швидко залишити територію. У цей же час прибула група спецназу. І після цього сталося те, що сталося", - розповів Буданов.

За його словами, всі російські підрозділи, які знаходилися поряд з ГЕС, не знали про плани свого командування підірвати станцію. Це застало їх зненацька.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали заміновану Каховську ГЕС. Внаслідок цього частину населених пунктів Херсонської області затопило, вже відомо про загиблих мирних жителів та тварин.

Після цього пропагандисти РФ почали звинувачувати Україну у ракетному ударі про ГЕС. Українські офіційні особи швидко спростували такий вкид.

При цьому західні ЗМІ опитали експертів з інженерної справи, які стверджували, що такі руйнування на станції міг спричинити лише підрив зсередини.

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Каховська ГЕС Главное управление разведки КИрило Буданов Війна Росії проти України
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