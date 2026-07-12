Зеленський заслухав Федорова: трансформація Сил оборони має продовжитися

Під час зустрічі Федоров відзвітував про те, що вже реалізовано у сфері оборони з поставлених завдань. Також обговорили додаткові організаційні зміни, рішення та домовленості з партнерами, які можуть додати міцності Україні.

Президент окремо наголосив на пріоритеті посилення ППО.

"Ключовий виклик в обороні - звісно, посилення ППО, і особливо це стосується захисту наших міст і сіл від російського терору дронами різних типів", - зазначив Зеленський.

Мотивація воїнів і комплектація бригад

Президент також підкреслив, що має тривати трансформація процесів у Силах оборони України - зокрема тих, що стосуються мотивації воїнів і забезпечення бойових бригад особовим складом.

"Усі ми розуміємо виклики. Важливо, щоб необхідне лідерство у сфері оборони спрацювало", - додав Зеленський.

Президент подякував міністру оборони за технологічну роботу і відповідні інновації, які вже були реалізовані.

Варто зазначити, що за законом подання на призначення міністра оборони України до Верховної Ради вносить особисто президент.