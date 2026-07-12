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Зеленський заслухав Федорова: трансформація Сил оборони має продовжитися

16:35 12.07.2026 Нд
2 хв
Президент назвав пріоритети на найближчий час
aimg Валерія Абабіна
Фото: Президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

На тлі анонсованих кадрових змін в уряді та силових структурах відбулася зустріч із міністром оборони Михайлом Федоровим. Ключовим викликом в обороні названо посилення протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Під час зустрічі Федоров відзвітував про те, що вже реалізовано у сфері оборони з поставлених завдань. Також обговорили додаткові організаційні зміни, рішення та домовленості з партнерами, які можуть додати міцності Україні.

Президент окремо наголосив на пріоритеті посилення ППО.

"Ключовий виклик в обороні - звісно, посилення ППО, і особливо це стосується захисту наших міст і сіл від російського терору дронами різних типів", - зазначив Зеленський.

Мотивація воїнів і комплектація бригад

Президент також підкреслив, що має тривати трансформація процесів у Силах оборони України - зокрема тих, що стосуються мотивації воїнів і забезпечення бойових бригад особовим складом.

"Усі ми розуміємо виклики. Важливо, щоб необхідне лідерство у сфері оборони спрацювало", - додав Зеленський.

Президент подякував міністру оборони за технологічну роботу і відповідні інновації, які вже були реалізовані.

Варто зазначити, що за законом подання на призначення міністра оборони України до Верховної Ради вносить особисто президент.

Раніше 12 липня Зеленський заявив про заміну Кабміну і силовиків - за його словами, чинній прем'єрці Юлії Свириденко запропоновано очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером.

Президент також повідомив про майбутні зміни у складі керівників правоохоронних органів.

У зверненні того ж дня Зеленський окремо наголосив, що готує зміни на дипломатичних напрямах заради швидшого виконання партнерами домовленостей про постачання зброї.

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