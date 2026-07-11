Зеленський незадоволений швидкістю поставок зброї, готує кадрові зміни

Україна готує зміни на дипломатичних напрямах, щоб пришвидшити постачання зброї від партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

Президент визначив три ключові напрями, які потребують прискорення. Це домовленість зі США про ліцензії для виробництва Patriot, робота з європейськими партнерами щодо виробництва власної європейської антибалістики, а також інші проєкти захисної співпраці.

Окремо він наголосив на пакетах підтримки, які були оголошені, але станом на сьогодні не реалізовані повністю.

"Між оголошенням пакета підтримки для України і реалізацією не мають проходити тижні, це відповідальність усіх, усіх в державі, хто займається дипломатичною, передусім, роботою", - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що необхідність прискорити виконання домовленостей продиктована реальністю - росіяни завдають ударів по Україні щодня, і українським воїнам потрібно більше засобів та можливостей, щоб захищати життя людей від російського зла.

Атаки за добу

Тільки за сьогодні росіяни вдарили балістикою по Україні - основною мішенню був Київ. Крім того, ворог завдав "страшного" удару авіабомбами по Сумах і ракетного удару по Одесі. Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Протягом дня "Шахеди" та інші ударні дрони били по Харківщині, Дніпропетровщині, громадах Сумської області, Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя.