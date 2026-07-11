ua en ru
Сб, 11 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський незадоволений швидкістю поставок зброї, готує кадрові зміни

22:15 11.07.2026 Сб
2 хв
Президент назвав три напрями, де партнери мають прискоритись
aimg Валерія Абабіна
Зеленський незадоволений швидкістю поставок зброї, готує кадрові зміни Фото: Президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Україна готує зміни на дипломатичних напрямах, щоб пришвидшити постачання зброї від партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

Президент визначив три ключові напрями, які потребують прискорення. Це домовленість зі США про ліцензії для виробництва Patriot, робота з європейськими партнерами щодо виробництва власної європейської антибалістики, а також інші проєкти захисної співпраці.

Окремо він наголосив на пакетах підтримки, які були оголошені, але станом на сьогодні не реалізовані повністю.

"Між оголошенням пакета підтримки для України і реалізацією не мають проходити тижні, це відповідальність усіх, усіх в державі, хто займається дипломатичною, передусім, роботою", - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що необхідність прискорити виконання домовленостей продиктована реальністю - росіяни завдають ударів по Україні щодня, і українським воїнам потрібно більше засобів та можливостей, щоб захищати життя людей від російського зла.

Атаки за добу

Тільки за сьогодні росіяни вдарили балістикою по Україні - основною мішенню був Київ. Крім того, ворог завдав "страшного" удару авіабомбами по Сумах і ракетного удару по Одесі. Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Протягом дня "Шахеди" та інші ударні дрони били по Харківщині, Дніпропетровщині, громадах Сумської області, Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя.

Раніше повідомлялося, що на саміті НАТО в Анкарі Дональд Трамп заявив, що США дозволять Україні виробляти Patriot, а ключову роль у локалізації виробництва відводять Польщі.

Зеленський наголошував, що українські міністерства мають без пауз почати технічну роботу над ліцензією, аби виробництво стартувало якомога швидше.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Євросоюз Війна в Україні
Новини
СБУ встановила відповідальних в "Укроборонпромі" за вибух у Вишневому, - Зеленський
СБУ встановила відповідальних в "Укроборонпромі" за вибух у Вишневому, - Зеленський
Аналітика
Vyriy проти ДБР: що не так з цінами на дрони та як скандал б’є по галузі
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Vyriy проти ДБР: що не так з цінами на дрони та як скандал б’є по галузі