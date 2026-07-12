Зеленский заслушал Федорова: трансформация Сил обороны должна продолжиться

На фоне анонсированных кадровых смен в правительстве и силовых структурах состоялась встреча с министром обороны Михаилом Федоровым. Ключевым вызовом в обороне названо усиление противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.
В ходе встречи Федоров отчитался о том, что уже реализовано в сфере обороны по поставленным задачам. Также обсудили дополнительные организационные изменения, решения и договоренности с партнерами, которые могут придать прочность Украине.
Президент особо отметил приоритет усиления ПВО.
"Ключевой вызов в обороне - конечно, усиление ПВО, и особенно это касается защиты наших городов и сел от российского террора дронами разных типов", - отметил Зеленский.
Президент также подчеркнул, что должна продолжаться трансформация процессов в Силах обороны Украины - в том числе касающихся мотивации воинов и обеспечения боевых бригад личным составом.
"Все мы понимаем вызовы. Важно, чтобы необходимое лидерство в сфере обороны сработало", - добавил Зеленский.
Президент поблагодарил министра обороны за технологическую работу и соответствующие инновации, которые уже были реализованы.
Следует отметить, что по закону подачу на назначение министра обороны Украины в Верховную Раду вносит лично президент.
Ранее 12 июля Зеленский заявил о замене Кабмина и силовиков – по его словам, действующему премьеру Юлии Свириденко предложено возглавить новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером.
Президент также сообщил о грядущих изменениях в составе руководителей правоохранительных органов.
В обращении в тот же день Зеленский особо подчеркнул, что готовит изменения на дипломатических направлениях ради скорейшего выполнения партнерами договоренностей о поставках оружия.