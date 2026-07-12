Зеленский заслушал Федорова: трансформация Сил обороны должна продолжиться

В ходе встречи Федоров отчитался о том, что уже реализовано в сфере обороны по поставленным задачам. Также обсудили дополнительные организационные изменения, решения и договоренности с партнерами, которые могут придать прочность Украине.

Президент особо отметил приоритет усиления ПВО.

"Ключевой вызов в обороне - конечно, усиление ПВО, и особенно это касается защиты наших городов и сел от российского террора дронами разных типов", - отметил Зеленский.

Мотивация воинов и комплектация бригад

Президент также подчеркнул, что должна продолжаться трансформация процессов в Силах обороны Украины - в том числе касающихся мотивации воинов и обеспечения боевых бригад личным составом.

"Все мы понимаем вызовы. Важно, чтобы необходимое лидерство в сфере обороны сработало", - добавил Зеленский.

Президент поблагодарил министра обороны за технологическую работу и соответствующие инновации, которые уже были реализованы.

Следует отметить, что по закону подачу на назначение министра обороны Украины в Верховную Раду вносит лично президент.