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Зеленський заслухав доповіді Сирського щодо фронту: розуміємо кроки ворога й посилюємося

Середа 21 серпня 2024 21:06
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Зеленський заслухав доповіді Сирського щодо фронту: розуміємо кроки ворога й посилюємося Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 21 серпня, заслухав декілька доповідей головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. Зокрема, йшлося про Покровський напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

"Було вже кілька доповідей головкома Сирського. Фронт - наші позиції, передусім це Покровський напрямок, наша Донеччина. Ми розуміємо кроки ворога й посилюємось. Проведено перевірку щодо забезпечення снарядами", - розповів Зеленський.

Він наголосив, що дуже важливо, щоб "партнери реально виконували свої зобов’язання щодо кожного пакета допомоги та всіх наших домовленостей". Адже, за словами президента, це фундаментально для оборони.

"Наша операція в Курській області - триває наша бойова робота, робляться кроки. Контролюємо визначені райони. І дякую всім нашим хлопцям, усім підрозділам за подальше поповнення обмінного фонду", - додав Зеленський.

Ситуація на Покровському напрямку

Покровський напрямок фронту залишається найактивнішою ділянкою фронту протягом останніх кількох місяців. Тут окупанти зосереджують свої зусилля.

За даними Генштабу, станом на вечір 21 серпня кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 54. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку.

За словами начальника Покровської МВА Сергія Добряка, у місцевих мешканців залишається тиждень-два на евакуацію. Тому він закликав людей терміново виїжджати до безпечніших регіонів.

Також раніше повідомлялось, що російські загарбники перебувають на відстані в 11 км від Покровська.

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