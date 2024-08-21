Зеленский заслушал доклады Сырского о фронте: понимаем шаги врага и усиливаемся

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 21 августа, заслушал несколько докладов главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте. В частности, речь шла о Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Было уже несколько докладов главкома Сырского. Фронт - наши позиции, прежде всего это Покровское направление, наша Донецкая область. Мы понимаем шаги врага и усиливаемся. Проведена проверка обеспечения снарядами", - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что очень важно, чтобы "партнеры реально выполняли свои обязательства по каждому пакету помощи и всем нашим договоренностям". По словам президента, это фундаментально для обороны.

"Наша операция в Курской области - продолжается наша боевая работа, делаются шаги. Контролируем определенные районы. И благодарю всех наших ребят, всех подразделений за дальнейшее пополнение обменного фонда", - добавил Зеленский.