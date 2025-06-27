Зеленський про засідання Євроради: є хороші рішення про підтримку України й тиск на РФ

Європейська рада під час засідання ухвалила хороші рішення щодо безпекової підтримки України, а також подальшого тиску на Російську Федерацію (РФ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.
"Важливі результати засідання Європейської ради. Дякую партнерам за підтримку. Є справді хороші рішення щодо безпекової підтримки, подальшого тиску на Росію та висока оцінка нашої внутрішньої трансформації. Навіть у час війни ми ухвалюємо та імплементуємо рішення, які наближають нас до вступу в ЄС", - заявив президент.
За словами Зеленського, кожен об’єднаний сигнал підтримки України є сигналом гарантії того, що Європа матиме майбутнє. Сьогодні ж усе залежить від єдності членів Європейського союзу (ЄС), а також країн, які прагнуть євроінтеграції.
Зокрема він подякував президент Європейської ради Антоніу Кошті й голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за лідерство.
Вчора, 26 червня, відбулось засідання Європейської ради. Зеленський під час виступу закликав країни ЄС підтримати запровадження чергового, вже 18-го пакета санкцій проти Росії. У тому ж числі зауважив на необхідності приділити увагу торгівлі російською нафтою, тіньовому танкерному флоту, фінансовим установам РФ та ланцюгам постачання комплектуючих для зброї.
Зрештою, країни ЄС так й не змогли ухвалити новий пакет обмежень, але продовжили інший.
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