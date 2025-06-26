Дешева нафта та 18-й пакет санкцій: Зеленський вимагає від ЄС нового тиску на РФ
Країни Європейського Союзу мають ухвалити потужний 18-й пакет санкцій проти Росії, головною метою якого мають стати енергетичні доходи агресора.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу у Європейській Раді.
За словами президента, санкції залишаються одним із найефективніших інструментів для обмеження російської агресії.
"Зараз необхідний дійсно потужний 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії", - наголосив він.
Зеленський вважає, що особливу увагу слід приділити торгівлі російською нафтою, тіньовому танкерному флоту, фінансовим установам РФ та ланцюгам постачання комплектуючих для зброї. Президент застеріг, що деякі європейські компанії досі постачають до Росії критично важливі деталі, які згодом опиняються в російських ракетах.
"Ми ідентифікуємо ці матеріали і передамо докази вашим командам", - пообіцяв він.
Окремо він наголосив на необхідності зниження цінової стелі на російську нафту: "Верхня межа у 45 доларів може допомогти наблизитися до миру. Але для справжнього миру потрібно обмежити її до 30 доларів за барель". Він підкреслив, що саме високі нафтові прибутки дозволяють Кремлю вести війну, тому обмеження ціни напряму впливає на здатність Росії продовжувати агресію.
Санкції проти Росії
Країни Європейського Союзу очікують, що новий - 18-й - пакет санкцій проти Росії буде ухвалено вже цього тижня. Основні труднощі виникли через позиції урядів Угорщини та Словаччини.
23 червня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що саме його країна та Словаччина заблокували схвалення нового пакета обмежень. Однак уже наступного дня, 24 червня, міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар спростував ці слова. Він запевнив, що Братислава готова підтримати санкції, якщо отримає гарантії, що нові обмеження не зашкодять економіці Словаччини.
Водночас канцлер Німеччини Фридрих Мерц зазначив, що Європейський союз вже сьогодні, 26 червня, введе новий, вже 18-й за рахунком пакет санкцій проти Росії. Таким чином, реалізовується програма із примусу Кремля до мирних переговорів в Україні.
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