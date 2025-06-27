Зеленский о заседании Евросовета: есть хорошие решения о поддержке Украины и давлении на РФ

Европейский совет во время заседания принял хорошие решения по безопасности поддержки Украины, а также дальнейшего давления на Российскую Федерацию (РФ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.
"Важные результаты заседания Европейского совета. Спасибо партнерам за поддержку. Есть действительно хорошие решения по безопасности поддержки, дальнейшего давления на Россию и высокая оценка нашей внутренней трансформации. Даже во время войны мы принимаем и имплементируем решения, которые приближают нас к вступлению в ЕС", - заявил президент.
По словам Зеленского, каждый объединенный сигнал поддержки Украины является сигналом гарантии того, что Европа будет иметь будущее. Сегодня же все зависит от единства членов Европейского союза (ЕС), а также стран, которые стремятся к евроинтеграции.
В частности он поблагодарил президента Европейского совета Антониу Кошту и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за лидерство.
Вчера, 26 июня, состоялось заседание Европейского совета. Зеленский во время выступления призвал страны ЕС поддержать введение очередного, уже 18-го пакета санкций против России. В том же числе отметил необходимость уделить внимание торговле российской нефтью, теневому танкерному флоту, финансовым учреждениям РФ и цепям поставок комплектующих для оружия.
В конце концов, страны ЕС так и не смогли принять новый пакет ограничений, но продлили другой.
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