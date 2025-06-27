Зеленский о заседании Евросовета: есть хорошие решения о поддержке Украины и давлении на РФ

"Важные результаты заседания Европейского совета. Спасибо партнерам за поддержку. Есть действительно хорошие решения по безопасности поддержки, дальнейшего давления на Россию и высокая оценка нашей внутренней трансформации. Даже во время войны мы принимаем и имплементируем решения, которые приближают нас к вступлению в ЕС", - заявил президент.

По словам Зеленского, каждый объединенный сигнал поддержки Украины является сигналом гарантии того, что Европа будет иметь будущее. Сегодня же все зависит от единства членов Европейского союза (ЕС), а также стран, которые стремятся к евроинтеграции.

В частности он поблагодарил президента Европейского совета Антониу Кошту и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за лидерство.