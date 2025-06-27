ЄС не зміг ухвалити 18-й пакет санкцій, але покарав РФ інакше
Країни Європейського Союзу не змогли ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії, але продовжили інший важливий санкційний пакет проти агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.
Зазначається, що лідери ЄС не у четвер не змогли дійти згоди щодо 18-го пакету санкцій проти Росії. Причиною стала позиція Словаччини, яка все ще не дає "зеленого світла" на це рішення.
Обговорення пакету ймовірно, відновляться серед послів країн-членів ЄС найближчими днями.
Водночас, лідери країн ЄС домовилися продовжити ще на шість місяців санкції проти Росії за агресивну війну проти України.
Новий пакет санкцій проти РФ
Країни Європейського Союзу підготували проект 18-го пакету санкцій проти Росії.
Він передбачає обмеження щодо 9 та понад 30 юридичних осіб, а головним об'єктом удару стануть енергетичні доходи та оборонна промисловість РФ. Пакет вважається одним із найпотужніших санкційних інструментів за весь період повномасштабної війни.
Однак Словаччина та Угорщина заблокували ухвалення 18-го пакету обмежень та висунули вимоги для підтримки документу.
Президент Володимир Зеленський закликав країни ЄС ухвалити новий пакет обмежень, назвавши його "потужним" і "важливим".
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