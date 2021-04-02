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Зеленский после заседания СНБО: "черная пятница" в Украине проходит почти каждую неделю

Автор: Инна Собора

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине появилась "своя версия черной пятницы". Так он прокомментировал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) почти каждую пятницу.

Об этом Зеленский сказал в эфире "Украина 24".

Он отметил, что сегодняшнее заседание касалось лиц, которые занимались большим розпродажом стратегических предприятий Украины, природных ресурсов, высоких государственных должностей, торговали безопасностью, стабильностью и будущим Украины, а также, что эти люди "получат по заслугам",

"В Украине появилась своя версия "черной пятницы"... Украинская "черная пятница" проходит не раз в год, а почти каждую неделю и сегодня после заседания СНБО "черная пятница" наступила для ряда физических и юридических лиц. Прежде всего речь о контрабанде, это экономический терроризм против Украины. Убытки из-за контрабанды достигают 300 млрд гривен", - сказал Зеленский.

РБК-Украина также сообщало, что Украина ввела персональные санкции против топ-10 украинской контрабанды.

Ранее Зеленский подписал санкции против 19 компаний в сфере пользования недрами.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСНБО
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