Зеленский после заседания СНБО: "черная пятница" в Украине проходит почти каждую неделю

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине появилась "своя версия черной пятницы". Так он прокомментировал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) почти каждую пятницу.

Он отметил, что сегодняшнее заседание касалось лиц, которые занимались большим розпродажом стратегических предприятий Украины, природных ресурсов, высоких государственных должностей, торговали безопасностью, стабильностью и будущим Украины, а также, что эти люди "получат по заслугам",

"В Украине появилась своя версия "черной пятницы"... Украинская "черная пятница" проходит не раз в год, а почти каждую неделю и сегодня после заседания СНБО "черная пятница" наступила для ряда физических и юридических лиц. Прежде всего речь о контрабанде, это экономический терроризм против Украины. Убытки из-за контрабанды достигают 300 млрд гривен", - сказал Зеленский.