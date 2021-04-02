RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Зеленський після засідання РНБО: "чорна п'ятниця" в Україні проходить майже щотижня

Автор: Инна Собора

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні з'явилася "своя версія чорної п'ятниці". Так він прокоментував засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) майже кожної п'ятниці.

Про це Зеленський сказав в ефірі "Україна 24".

Він зазначив, що сьогоднішнє засідання стосувалося осіб, що займалися великим розпродажом стратегічних підприємств України, природніх ресурсів, високих державних посад, торгували безпекою, стабільністю та майбутнім України, а також, що ці люди "отримають по заслугам",

"В Україні з'явилася своя версія "чорної п'ятниці"... Українська "чорна п'ятниця" проходить не раз на рік, а майже щотижня і сьогодні після засідання РНБО "чорна п'ятниця" наступила для низки фізичних та юридичних осіб. Передусім мова про контрабанду, це економічний тероризм проти України. Збитки через контрабанду сягают 300 млрд гривень", - сказав Зеленський.

РБК-Україна також повідомляло, що Україна ввела персональні санкції проти топ-10 української контрабанди.

Раніше Зеленський підписав санкції проти 19 компаній у сфері користування надрами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийРНБО
Читайте також
Байден чекає на можливість знову відвідати Україну, - Єрмак
Зеленський і Байден вперше поговорили: всі подробиці
Прогноз погоди