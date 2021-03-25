Зеленский подписал санкции против 19 компаний в сфере недропользования
Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против 19 компаний в сфере пользования недрами. Эти санкции на прошлой неделе утвердил СНБО.
Об этом сообщает Офис президента Украины.
Санкции введены против следующих компаний:
- Гео коннект
- Глобал гео Инвест
- Транс сет гео
- Гео пост
- Гео вертикаль
- Гео таргент
- Надра прайд
- Гео форс ойл
- Гео Стенс
- Надра Вест групп
- Бест оил компани
- Надрапростир
- Инфо гео тренд
- Эджейн марко
- Эко газ альянс
- Эпивал энерджи
- Юнолит оил
- Профи нефт
- Бест гео тех
Согласно данным аналитической системы YouControl, как минимум 16 компаний, в отношении которых СНБО ввел санкции, имеют отношение к группе бизнесмена Павла Фукса. В то же время сам бизнесмен отрицает свою причастность к этим компаниям.
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал изменения в Налоговый кодекс во исполнение закона об "инвестиционных нянях". Речь идет о законопроекте №3761.
Ранее Зеленский подписал решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против граждан России и российских компаний. Под ограничения попали и три французских депутата Европарламента, посетившие оккупированный Крым.