ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский подписал санкции против 19 компаний в сфере недропользования

Новина українською → Киев, Четверг 25 марта 2021 20:39
Зеленский подписал санкции против 19 компаний в сфере недропользования Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против 19 компаний в сфере пользования недрами. Эти санкции на прошлой неделе утвердил СНБО.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Санкции введены против следующих компаний:

  1. Гео коннект
  2. Глобал гео Инвест
  3. Транс сет гео
  4. Гео пост
  5. Гео вертикаль
  6. Гео таргент
  7. Надра прайд
  8. Гео форс ойл
  9. Гео Стенс
  10. Надра Вест групп
  11. Бест оил компани
  12. Надрапростир
  13. Инфо гео тренд
  14. Эджейн марко
  15. Эко газ альянс
  16. Эпивал энерджи
  17. Юнолит оил
  18. Профи нефт
  19. Бест гео тех

Согласно данным аналитической системы YouControl, как минимум 16 компаний, в отношении которых СНБО ввел санкции, имеют отношение к группе бизнесмена Павла Фукса. В то же время сам бизнесмен отрицает свою причастность к этим компаниям.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал изменения в Налоговый кодекс во исполнение закона об "инвестиционных нянях". Речь идет о законопроекте №3761.

Ранее Зеленский подписал решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против граждан России и российских компаний. Под ограничения попали и три французских депутата Европарламента, посетившие оккупированный Крым.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Санкции
NEWS
Китайский CoronaVac доставят в Украину уже сегодня: что известно о вакцине
Китайский CoronaVac доставят в Украину уже сегодня: что известно о вакцине
DAILY
Правосудие в сети. Как и зачем команда Зеленского создает "суд в смартфоне"
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Правосудие в сети. Как и зачем команда Зеленского создает "суд в смартфоне"