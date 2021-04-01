Зеленский созывает СНБО на 2 апреля, повестка еще уточняется
Президент Украины Владимир Зеленский созывает новое заседание СНБО (Совета национальной безопасности и обороны). Оно пройдет в пятницу, 2 апреля.
Об этом РБК-Украина сообщили два несвязанных источника.
По их словам, заседание СНБО ориентировочно начнется в 17:00. В нем должен принять участие глава государства.
При этом пока неизвестно, что именно рассмотрят на этом заседании, поскольку повестка еще уточняется.
Напомним, на минувшем заседании СНБО ввели украинские санкции против бывшего руководства страны - экс-президента Виктора Януковича и бывшего премьера Николая Азарова. Также в санкционный список попали бывший генпрокурор Виктор Пшонка, главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник, оккупационная власть Крыма в лице Сергея Аксенова и Владимира Константинова.
Что касается темы следующего заседания, то секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что в ближайшее время на этом уровне должны обсудить локдаун в Украине.