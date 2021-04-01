Зеленский созывает СНБО на 2 апреля, повестка еще уточняется

Президент Украины Владимир Зеленский созывает новое заседание СНБО (Совета национальной безопасности и обороны). Оно пройдет в пятницу, 2 апреля.

Об этом РБК-Украина сообщили два несвязанных источника.

При этом пока неизвестно, что именно рассмотрят на этом заседании, поскольку повестка еще уточняется.

По их словам, заседание СНБО ориентировочно начнется в 17:00. В нем должен принять участие глава государства.

Напомним, на минувшем заседании СНБО ввели украинские санкции против бывшего руководства страны - экс-президента Виктора Януковича и бывшего премьера Николая Азарова. Также в санкционный список попали бывший генпрокурор Виктор Пшонка, главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник, оккупационная власть Крыма в лице Сергея Аксенова и Владимира Константинова.

Что касается темы следующего заседания, то секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что в ближайшее время на этом уровне должны обсудить локдаун в Украине.