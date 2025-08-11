Зеленський: зараз настав момент, коли є реальний шанс досягти миру

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зараз є реальний шанс досягти миру з Росією. Але такий мир має бути стійким.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави в Telegram .

За словами Зеленського, він провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.

Президент поінформував наслідного принца про контакти з партнерами та дипломатичну роботу для завершення війни. Комунікація з лідерами триває цілодобово.

"Зараз настав момент, коли є реальний шанс досягти миру. Але мир має бути чесним і стійким, а безпека - гарантованою. Це важливо не тільки для України - для кожної європейської країни", - наголосив Зеленський.

За його словами, Україна та Саудівська Аравія вбачають небезпеку в будь-яких рішеннях, які можуть бути ухвалені без України та Європи. Зеленський розповів, що Мухаммад бін Салман Аль Сауд висловив чітку підтримку такої позиції, а також заявив про готовність докласти зусиль заради миру. Команди України та Саудівської Аравії координуватимуть усі необхідні зусилля.

Також під час переговорів порушувалася тема спільних проєктів, які, як зазначив український президент, "дадуть двом країнам більше сили".