ua en ru
Пн, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский: сейчас наступил момент, когда есть реальный шанс достичь мира

Киев, Понедельник 11 августа 2025 17:53
UA EN RU
Зеленский: сейчас наступил момент, когда есть реальный шанс достичь мира Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zenelskyy.official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас есть реальный шанс достичь мира с Россией. Но такой мир должен быть стойким.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

По словам Зеленского, он провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом.

Президент проинформировал наследного принца о контактах с партнерами и дипломатической работе для завершения войны. Коммуникация с лидерами продолжается круглосуточно.

"Сейчас настал момент, когда есть реальный шанс достичь мира. Но мир должен быть честным и стойким, а безопасность - гарантированной. Это важно не только для Украины - для каждой европейской страны", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина и Саудовская Аравия видят опасность в любых решениях, которые могут быть приняты без Украины и Европу. Зеленский рассказал, что Мухаммад бин Салман Аль Сауд выразил четкую поддержку такой позиции, а также заявил о готовности приложить усилия ради мира. Команды Украины и Саудовской Аравии будут координировать все необходимые усилия.

Также во время переговоров затрагивалась тема совместных проектов, которые, как отметил украинский президент, "дадут двум странам больше силы".

Встреча Трампа и Путина

Напомним, уже в эту пятницу, 15 августа, президент США Дональд Трамп встретится с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Планируется, что они обсудят урегулирование войны России против Украины.

Bloomberg со ссылкой на источники написало, что американские и российские чиновники готовят ко встрече на уровне лидеров сделку по заморозке войны.

В частности, сделка может предусматривать, что Россия прекратит боевые действия в Херсонской и Запорожской областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Саудовская Аравия Война в Украине
Новости
ЕС получил 1,6 млрд евро для Украины от замороженных активов России
ЕС получил 1,6 млрд евро для Украины от замороженных активов России
Аналитика
Сделка на Аляске. Чего ждать от саммита Трампа и Путина и что грозит Украине
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Сделка на Аляске. Чего ждать от саммита Трампа и Путина и что грозит Украине