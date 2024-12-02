Зеленський запровадив санкції проти постачальників і розробників дронів для Росії

Президент Володимир Зеленський підписав указ про розширення санкцій проти Російської Федерації. Вони стосуються фізичних та юридичних осіб, які працюють на російську військову систему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення Зеленського та сайт Офісу президента.

"Сьогодні ж підписав указ про пакет санкцій проти російських та деяких інших фізичних та юридичних осіб, які працюють на російську військову систему", - повідомив Зеленський.

За його словами, санкції запроваджено проти розробників, виробників та постачальники безпілотників для Росіян., особи, які допомагають завозити в Росію критичні компоненти, а також навчають операторів дронів. Загалом більше сотні суб’єктів. І ми працюємо з партнерами заради синхронізації наших санкцій із відповідними рішеннями партнерів.