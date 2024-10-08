Зеленський ввів у дію санкції проти зрадників України та військового виробництва у РФ

Президент Володимир Зеленський 8 жовтня ввів у дію два пакети санкцій РНБО проти зрадників України та військового виробництва у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського та відповідні укази глави держави.

"Ми продовжуємо нашу санкційну роботу - сьогодні застосовано два нових пакети санкцій. Щодо тих, хто зрадив Україну, також щодо військового виробництва в Росії - тих юридичних і фізичних осіб, які працюють на терор", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що українські санкції та тиск на ворога "ми будемо й надалі робити синхронним з усіма у світі, хто так само як і українці, хоче справжнього миру".

Зокрема, указом №698 було запроваджено санкції проти 90 фізичних та 4 юридичних осіб.

А указом №697 запроваджено санкції проти 57 підприємств, які допомагають військовому виробництву Росії. Серед них є й китайська компанія.