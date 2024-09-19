Зеленський ввів санкції проти шістьох фізосіб і понад 40 юросіб із РФ, Ірану та Китаю
Президент Володимир Зеленський ввів санкції проти шістьох фізичних осіб і більше ніж 40 юридичних осіб із Російської Федерації, Ірану та Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.
Зокрема, указом №638 було запроваджено санкції проти шістьох громадян РФ, Ірану та КНР терміном на десять років. А також проти 40 юридичних осіб РФ, Ірану та КНР на той самий термін.
А указом №369 запроваджено санкції проти двох підприємств: російського ТОВ "Завод суднової світлотехніки "Маяк", і Федерального казенного підприємства "Казанський державний казенний пороховий завод".
Санкції проти Росії
23 серпня Сполучені Штати розширили санкції проти Росії, їх було введено проти оборонного і металургійного комплексів, а також постачання товарів подвійного призначення.
Наприкінці серпня американський Мінфін та Держдеп запровадили новий пакет санкцій. Цей пакет було спрямовано проти майже на 400 фізичних та юридичних осіб як у Росії, так і за її межами, зокрема в Азії та Європі.
Сьогодні Сполучені Штати Америки ввели санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до незаконних фінансових транзакцій між Росією та КНДР.
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