Зеленский ввел санкции против поставщиков и разработчиков дронов для России

Президент Владимир Зеленский подписал указ о расширении санкций против Российской Федерации. Они касаются физических и юридических лиц, работающих на русскую военную систему.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение Зеленского и сайт Офиса президента.

"Сегодня же подписал указ о пакете санкций против российских и некоторых других физических и юридических лиц, работающих на российскую военную систему", - сообщил Зеленский.

По его словам, санкции введены против разработчиков, производителей и поставщиков беспилотников для россиян, лиц, которые помогают завозить в Россию критические компоненты, а также обучают операторов дронов. Всего более сотни субъектов. И мы работаем с партнерами ради синхронизации наших санкций с соответствующими решениями партнеров.