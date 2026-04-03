Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Зеленський запросив делегацію США до Києва для відновлення переговорів

12:52 03.04.2026 Пт
2 хв
Що відповіли у Вашингтоні?
aimg Тетяна Степанова
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський запросив американську делегацію до Києва для проведення переговорів на рівні технічних груп.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський розповів під час спілкування з журналістами.

"Я запросив американську переговорну делегацію в Київ. Делегація зробить все можливе в теперішніх умовах - під час війни з Іраном - щоб приїхати в Київ. Це альтернативний варіант тристоронньої зустрічі на рівні технічних груп", - сказав Зеленський.

За його словами, американська переговорна група може приїхати до Києва, а потів - до Москви.

"Якщо не виходить втрьох, давайте зробимо так - по черзі. Це наша пропозиція. Я чув позитивні сигнали партнерів щодо такої пропозиції. Також ми продовжуємо працювати над обмінами. Дуже сподіваємось, що вони відбудуться", - зазначив президент.

Зеленський уточнив, що цю пропозицію обговорювали на зустрічі, де були присутні спецтредставники президента США Джаред Кушнер та Стів Віткофф, а також американський сенатор Ліндсі Грем і генсек НАТО Марк Рютте.

З українського боку були всі, окрім секретаря РНБО Рустема Умєрова, тому що він на Близькому Сході.

Мирні переговори

Нагадаємо, Україна за посередництва США вже провела кілька раундів переговорів з Росією. Сторони так і не змогли дійти згоди щодо самого припинення вогню, оскільки країна-агресорка хоче здачі неокупованого Донбасу, на що не погоджується Київ.

Президент України Володимир Зеленський відкинув будь-який обмін території Донбасу на інші регіони.

Він наголосив, що РФ розуміє, що зможе утримати території прикордоння, і прийде момент, коли ЗСУ витіснять окупантів звідти.

Крім того, президент України наголошував, що під час майбутніх переговорів необхідно домовитися про зустріч на рівні лідерів, оскільки саме у такому форматі можна дійти рішення щодо територіального питання.

Варто зауважити, що в переговорах України, Росії та США зараз триває пауза. Вона пов'язана з тим, що в американців зараз основний фокус на операції проти Ірану.

Тим часом 21 березня українські та американські чиновники провели зустріч в Маямі.

